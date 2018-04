Condividi | Mariangela Pala 19:19 Oltre cinquemila sacche di sangue raccolte negli ultimi 5 anni grazie alla generosità dei donatori. Così la sezione Avis di Porto Torres ha festeggiato quarant’anni di volontariato Avis: 40 anni al servizio della comunità



PORTO TORRES - Oltre cinquemila sacche di sangue raccolte negli ultimi 5 anni grazie alla generosità dei donatori. Così la sezione Avis di Porto Torres ha festeggiato quarant’anni di volontariato. Una doppia festa coincisa con il rinnovo del direttivo formato da giovani di età media 25 anni e un nuovo presidente che sapranno imprimere una nuova organizzazione per i prossimi due anni.



La cerimonia è cominciata in piazza Umberto I e proseguita all’interno della chiesa della Beata Vergine della Consolata officiata dal parroco don Ferdinando Rum. La manifestazione è proseguita con un corteo che ha raggiunto a piedi la sala Filippo Canu dove sono intervenuti il presidente Avis regionale Antonello Carta e quello provinciale Vincenzo Dore, trenta consorelle Avis e diverse associazioni di volontariato. Nello spazio di piazza del Donatore, in viale delle Vigne, raggiunto dal convoglio di mezzi guidati dalla nuova ammiraglia della Comunale, è stata depositata una corona di fiori con l’accompagnamento dell’Inno di Mameli.



Alla cerimonia non erano presenti i rappresentanti del comune di Porto Torres. «Mi dispiace mi ero ripromesso di essere presente ma un impedimento al mattino non mi ha consentito di essere lì». Così ha risposto il sindaco Sean Wheeler ad una segnalazione del consigliere Davide Tellini che rimproverava l'assenza delle istituzioni alla manifestazione Avis.