Questa mattina, il sindaco di Sassari, con l´assessore comunale alle Politiche educative, infanzia, giovani e sport Alba Canu, ha incontrato nella Sala del Consiglio Comunale una delegazione di studenti provenienti dal Liceo Lucia De Medrano di Salamanca e dal Liceo francese Saint Germain en Laye Nicola Sanna incontra gli studenti Erasmus plus



SASSARI – Questa mattina (martedì), il sindaco di Sassari Nicola Sanna, con l'assessore comunale alle Politiche educative, infanzia, giovani e sport Alba Canu, ha incontrato nella Sala del Consiglio Comunale una delegazione di studenti dell'Erasmus Plus, provenienti dal Liceo Lucia De Medrano di Salamanca e dal Liceo francese Saint Germain en Laye. Gli studenti erano accompagnati dai colleghi del Liceo Statale Margherita di Castelvì, istituto ospite, dal dirigente Gianfranco Strinna e dal dirigente del Liceo di Salamanca Jose Angel Torijano.



