Coldiretti Oristano: nuovo delegato per i giovani

Il 25enne Pes è un allevatore di Santu Lussurgiu. Prosegue l'attività familiare in una azienda specializzata nell'allevamento di bovini da carne. Eletto anche il vicedelegato: la 25enne di Santa Giusta Elena Putzolu. ORISTANO - Andrea Pes è il nuovo delegato provinciale giovani di Coldiretti Oristano. L'assemblea dei delegati under 30, provenienti da tutte zone della provincia, riunitasi ieri mattina (lunedì), nella sala riunioni della Coldiretti Oristano, in Via Cavour 6, ha provveduto alla elezione dei quadri direttivi del movimento Giovani impresa.Il 25enne Pes è un allevatore di Santu Lussurgiu. Prosegue l'attività familiare in una azienda specializzata nell'allevamento di bovini da carne. Eletto anche il vicedelegato: la 25enne di Santa Giusta Elena Putzolu.