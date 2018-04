Condividi | Red 16:23 Si è tenuta sabato,nella Direzione generale di Viale Mancini 2, a Sassari, l’Assemblea straordinaria ed ordinaria degli azionisti della Banca di Sassari presieduta da Ivano Spallanzani Nuovo Cda per la Banca di Sassari



SASSARI - Si è tenuta sabato,nella Direzione generale di Viale Mancini 2, a Sassari, l’Assemblea straordinaria ed ordinaria degli azionisti della Banca di Sassari presieduta da Ivano Spallanzani. L’Assemblea, riunitasi in prima convocazione, ha approvato per quanto riguarda la parte straordinaria la modifica di vari articoli dello Statuto sociale.



Per quanto riguarda la parte ordinaria, invece, ha approvato il Bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2017, chiuso con un utile di 4,93milioni di euro, deliberando l’assegnazione di un dividendo lordo di 0,04euro per azione, pari a complessivi 2.479.438,92euro, pagabile da lunedì 16 aprile. L’Assemblea ha approvato anche le Politiche di remunerazione 2018 del Gruppo Bper ed il Piano dei compensi basato sugli strumenti finanziari.



