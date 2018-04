Condividi | Red 18:11 Questa mattina, i locali della Questura di Sassari hanno ospitato la festa di celebrazione del 166esimo anniversario della Polizia di Stato. Alla presenza del prefetto di Sassari Giuseppe Marani, è stata deposta una corona al monumento dei caduti della Polizia, per commemorare il personale che ha sacrificato la propria vita nell’espletamento delle attività istituzionali Festa della Polizia: celebrazione a Sassari



SASSARI – Questa mattina, i locali della Questura di Sassari hanno ospitato la festa di celebrazione del 166esimo anniversario della Polizia di Stato. Alla presenza del prefetto di Sassari Giuseppe Marani, è stata deposta una corona al monumento dei caduti della Polizia, per commemorare il personale che ha sacrificato la propria vita nell’espletamento delle attività istituzionali.



Alla cerimonia, hanno partecipato circa trecento persone, comprese autorità civili militari e religiose della provincia di Sassari e la rappresentanza di tutti gli uffici della Polizia di Stato, (Questura, Commissariati, Posti di Polizia, Stradale, Frontiera, Ferroviaria e Postale). Tra gli altri, ha partecipato una rappresentanza di alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Monte Rosello Alto”–Scuola Media di Via Ogliastra di Sassari, accompagnati dalla dirigente scolastica e da alcuni insegnanti.



Nel suo discorso il questore di Sassari Maurizio Ficarra ha illustrato l’attività svolta nel corso dell’anno e ha tratto un bilancio dei risultati conseguiti e delle iniziative avviate. Durante il corso della cerimonia, sono stati premiati gli appartenenti alla Polizia, che durante l’attività di servizio si sono particolarmente distinti, con il conferimento di un encomio e dodici lodi.



