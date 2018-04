Condividi | Red 17:07 Antonio Contu e Valentina Falchi si sono aggiudicati il titolo tricolore ai Campionati italiani organizzati dalla Federazione Wuka a Treviglio. La Valverde Alghero ha conquistato anche tre medaglie d´argento ed una di bronzo Karate: due algheresi campioni d´Italia



Un risultato eccellente, il migliore di sempre ad un Campionato italiano che mette in risalto la crescita della società algherese. Sono anni che la Valverde Alghero è protagonista nel panorama nazionale, ma ora per i giovani algheresi si apre la possibilità di partecipare a competizioni internazionali. Commenti ALGHERO - Si sono svolti a Treviglio i Campionati italiani di karate organizzati dalla Federazione Wuka. Ottime prove per la Valverde Alghero del presidente Costantino Marcias che, presente con nove atleti guidati dal maestro Maurizio Gobbino, ha conquistato due medaglie d'oro, tre d'argento ed una di bronzo.Titolo tricolore per Antonio Contu (fresco di cintura nera [LEGGI] ) e Valentina Falchi. Medaglie d'argento per Niccolò Mirabella, Llucia Nurra e Cecilia Gobbino, mentre Cristian Cossu ha conquistato il terzo gradino del podio. Buone prove anche per Omar Pinna, Marta Sotgiu e Giulia Pirisi.Un risultato eccellente, il migliore di sempre ad un Campionato italiano che mette in risalto la crescita della società algherese. Sono anni che la Valverde Alghero è protagonista nel panorama nazionale, ma ora per i giovani algheresi si apre la possibilità di partecipare a competizioni internazionali.