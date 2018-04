video Condividi | S.O. 15:26 Paola Deiana (M5S), le prime parole sono social



Nessuna intervista e nessuna domanda dai giornalisti. Le prime parole della neo deputata algherese del Movimento 5 Stelle sono affidate, dopo più di un mese dalle elezioni politiche, ad uno spot pubblicato su Facebook. Si presenta così Paola Deiana alla città di Alghero e sponsorizza la sua nuova pagina social: in attesa dei fatti e delle azioni - che promette di rendicontare con puntualità nel corso del suo mandato - nel video racconta le sue «emozioni» nel varcare la porta del Parlamento.