Condividi | Red 14:02 La massima assise algherese si riunirà domani e mercoledì. Nella prima seduta, trentotto punti all´Ordine del giorno; nella seconda, dieci punti. Tra questi, l´approvazione del Bilancio finanziario 2018/2020 Doppia seduta per il Consiglio comunale



ALGHERO – Doppia convocazione per il Consiglio comunale di Alghero. La massima assise cittadina si riunirà domani, mercoledì 11 aprile, alle 18.30, e giovedì 12, alle 17, sempre nell'Aula comunale di Via Columbano.



Trentotto i punti all'Ordine del giorno per domani. Tra questi, l'approvazione della proposta progettuale di partecipazione al bando finalizzato al finanziamento per la realizzazione di programmi integrati di riordino urbano, con particolare attenzione alle periferie. Bando che interessa il progetto per la riqualificazione del quartiere de La Pietraia; l'approvazione del nuovo regolamento comunale per la concessione del diritto di superficie e per la cessione del diritto di proprietà sulle aree destinate all'edilizia residenziale pubblica; l'approvazione del Piano strategico aggiornato.



Giovedì, invece, i punti saranno dieci. Focus sull'approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici; sulla conferma delle aliquote 2017 anche per il 2018 di Irpef, Imu, Tasi, Tari; e, soprattutto, sull'approvazione del Bilancio finanziario 2018/2020. Commenti ALGHERO – Doppia convocazione per il Consiglio comunale di Alghero. La massima assise cittadina si riunirà domani, mercoledì 11 aprile, alle 18.30, e giovedì 12, alle 17, sempre nell'Aula comunale di Via Columbano.Trentotto i punti all'Ordine del giorno per domani. Tra questi, l'approvazione della proposta progettuale di partecipazione al bando finalizzato al finanziamento per la realizzazione di programmi integrati di riordino urbano, con particolare attenzione alle periferie. Bando che interessa il progetto per la riqualificazione del quartiere de La Pietraia; l'approvazione del nuovo regolamento comunale per la concessione del diritto di superficie e per la cessione del diritto di proprietà sulle aree destinate all'edilizia residenziale pubblica; l'approvazione del Piano strategico aggiornato.Giovedì, invece, i punti saranno dieci. Focus sull'approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici; sulla conferma delle aliquote 2017 anche per il 2018 di Irpef, Imu, Tasi, Tari; e, soprattutto, sull'approvazione del Bilancio finanziario 2018/2020.