Cappellacci si dimette da consigliere regionale perché neo eletto in Parlamento. Nel frattempo Pietro Pittalis, capogruppo di Fi, Christian Solinas, segretario del Psd´Az, eletto con la Lega in Senato, e Gavino Manca (Pd) potranno incassare la doppia indennità Lampis giura, attesa per Pittalis, Solinas e Manca



CAGLIARI - I primi dei non eletti nelle regionali del 2013 dovranno attendere prima di occupare il loro seggio in Consiglio regionale: è il caso di Stefano Coinu, ex sindaco di Fonni (Nuoro), pronto a subentrare a Pittalis, del sardista Nanni Lancioni, al posto di Solinas, e di Raimondo Cacciotto, attuale assessore ai lavori pubblici nella giunta algherese, che subentra a Gavino Manca.



Mentre Ugo Cappellacci ha infatti rassegnato le proprie dimissioni consentendo l'ingresso in Regione del neo consigliere Lampis, ancora nessuna dimissione per gli altri tre neo parlamentari.



