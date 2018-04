Condividi | Red 14:52 Nel corso dell’incontro, organizzato dall´Acli è previsto per domani pomeriggio, si parlerà dell´impatto e dei benefici di legge, delle malattie legate all’attività industriale e mineraria e dei diritti dei malati tutelati dalle norme in vigore Amianto e malattie dell’industria: convegno



CORTIGHIANA - Che impatto hanno le malattie legate all’industria pesante e mineraria nel territorio sulcitano? Quali requisiti sono necessari ai malati per ottenere i benefici previsti della legge? Quali sono le procedure da seguire per fare richiesta? Ruota attorno a queste domande il convegno “Amianto e malattie dell’industria” organizzato dalle Acli a Cortoghiana.



All’incontro, in programma domani, mercoledì 11 aprile, alle 16.30, nel salone parrocchiale di Cortoghiana, in Piazza Venezia, interverranno la presidente regionale dell'Associazione italiana esposti all’amianto Sabina Contu ed il direttore del Reparto di Chirurgia toracica dell’ospedale Oncologico di Cagliari Roberto Cherchi. Modererà l'incontro il presidente provinciale delle Acli Mauro Carta.



«Abbiamo deciso di organizzare questo convegno principalmente per aiutare la popolazione a comprendere quali siano i propri diritti – spiega il presidente del circolo Acli di Cortoghiana Bruno Rigato – Ma non solo. In un territorio come il nostro, profondamente segnato dall’impatto dell’attività industriale ed estrattiva, riteniamo fondamentale un momento di riflessione e confronto su questo tema».



