ExplorAlghero: escursione sul Timidone

ALGHERO – Per domenica 15 aprile, la coop. Exploralghero propone un’escursione all'interno dell’Oasi di protezione faunistica delle Prigionette, attraverso il Monte Timidone ed i suoi contrafforti collinari, Frade Mannu e Frade Minore, fino a raggiungere la splendida Cala Barca posta sulla falesia, dove hanno dimora alcuni degli endemismi floristici più importanti del Parco di Porto Conte. Il percorso partirà da Casa Gioiosa, la sede del Parco di Porto Conte, per accedere all’Oasi delle Prigionette e, attraverso le piste forestali, che si sviluppano dentro la pineta e la macchia mediterranea, si potrà raggiungere la sommità del Timidone. Lo sguardo potrà così spaziare su quasi tutto il territorio del Parco, dalle sinuose colline di Monte Doglia alle rigide falesie di Capo Caccia e Punta Giglio. Da questo splendido punto panoramico, si proverà ad osservare gli avvoltoi grifone che sorvolano le falesie di Punta Cristallo ed il carnaio dove si alimentano. Il percorso proseguirà poi verso la splendida Cala Barca, che si affaccia sull'isola Piana e da qui si rientrerà a Casa Gioiosa per concludere l'escursione lungo l'antica strada dei detenuti della Colonia penale agricola di Tramariglio.



Il percorso proposto ha una lunghezza di circa 14chilometri tra andata e ritorno. L'escursione, della durata di circa 5ore, è rivolta ad escursionisti di ogni livello, purché abituati a lunghe camminate. Sono necessari scarpe da trekking, un abbigliamento adatto alla stagione ed una buona riserva di acqua. Gli organizzatori consigliano di portare un pranzo al sacco, che verrà consumato a metà percorso, e dei binocoli. L'escursione è rivolta ad un numero massimo di trenta partecipanti, pertanto si rende necessaria la prenotazione. ExplorAlghero raccomanda a tutti i partecipanti di considerare bene le informazioni sulla difficoltà del percorso e sull'equipaggiamento richiesto, prima di prenotare. Inoltre, si riservano di annullare l'escursione se le condizioni meteo non saranno ottimali o se non si raggiungerà il numero minimo di partecipanti.



