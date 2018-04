Condividi | A.S. 12:14 Mimmo Pirisi (Pd Alghero) annuncia la richiesta di convocazione urgente al Presidente della Commissione Ambiente del dirigente competente, dell´Assessore e i responsabili Ciclat per capire la situazione e gli atti conseguenti «Rifiuti, situazione preoccupante nell´agro»



ALGHERO - «Appare sempre più preoccupante la situazione che si sta vivendo nell’Agro e nelle borgate cittadine a riguardo della raccolta dei rifiuti. Tale situazione, in questo periodo, e non siamo ancora in estate, sta generando preoccupazione tra gli abitanti, sia dal punto di vista del decoro che di quello igienico sanitario. L’arrivo dei primi turisti e il quasi completamento del porta a porta in città sta causando un enorme aumento di rifiuti nelle zone dove non si attua, e assistiamo a spettacoli indecenti e indegni di una città civile nonché turistica».



Lo scrive il capogruppo del Partito democratico ad Alghero, Mimmo Pirisi, che sollecita il sindaco e l’assessore competente (Selva) ad intervenire prontamente nell'agro in questa fase pre-oasi, e ad aumentare le batterie di scarico ed i passaggi di raccolta durante la settimana. I maggiori problemi, infatti, si registrano nelle periferie e nelle zone di campagna. Ad un generale miglioramento del decoro e della gestione della nettezza urbana riscontrabile in gran parte della città, infatti, non corrisponde la stessa attenzione nell'agro a causa soprattutto dei gravi ritardi nella realizzazione delle annunciate oasi ecologiche a servizio dei quartieri di campagna [



