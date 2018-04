Condividi | Red 11:42 Sono in pagamento gli onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali per le attività svolte in occasione delle consultazioni politiche del 4 marzo Scrutatori ad Alghero: pagamenti



ALGHERO - Sono in pagamento gli onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali per le attività svolte in occasione delle consultazioni politiche del 4 marzo. Pertanto, gli stessi potranno essere riscossi in una delle filiali o agenzie del Banco di Sardegna, producendo un documento di riconoscimento.