Tragedia ad Alghero la sera tra domenica e lunedì. Un malore improvviso si porta via la giovane vita di Stefania Salis. Amava lavorare con i bambini. Dolore, sconcerto e commozione tra i familiari e i numerosi amici e conoscenti Malore improvviso, muore algherese 27enne



ALGHERO - Si sarebbe trattato di un malore fulminante ad aver spezzato la giovanissima vita di Stefania Salis, educatrice algherese di soli 27 anni, solare e sorridente, portata via troppo presto alla sua famiglia e al suo compagno. Un dolore grandissimo in città, tra i numerosi amici e conoscenti.



La tragedia si è consumata la sera tra domenica e lunedì. Stefania si trovava all'interno del capannone che in località Ungias-Galanté ospita il Salta-salta, un nuovo parco giochi molto frequentato soprattutto in occasione di compleanni e feste di bambini.



Secondo le prime indiscrezioni, avrebbe aspettato che tutti i bambini lasciassero la struttura per dare una prima sistemata, spegnere gli impianti e chiudere i cancelli. A quel punto la tragedia: non vedendola uscire, sarebbe stato il fidanzato a trovare il corpo senza vita della giovane ragazza. Il fatto ha scosso profondamente la città.



