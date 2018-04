Condividi | Red 9:36 Grazie al miglior piazzamento della stagione regolare, la compagine algherese ha passato il turno pareggianfo 1-1 contro i sassaresi del Dopolavoro ferroviario. Nel prossimo turno, altro ostacolo turritano: le Vecchie glorie della Torres Zentile: Amatori Alghero ai quarti di finale



ALGHERO – L'Amatori Alghero si è qualificata per i quarti di finale del Trofeo Zentile, torneo di calcio amatoriale riservato ad atleti Over 45. Nella partita disputatasi sul sintetico dell'Agostino Cataldi di Santa Maria la Palma, gli algheresi hanno pareggiato 1-1 contro i sassaresi del Dopolavoro ferroviario.



Decisiva la rete algherese di Giannino Serio. L'Amatori avrebbe potuto chiudere anticipatamente il discorso qualificazione, ma ha sprecato un calcio di rigore. Algheresi comunque qualificati. Infatti, il regolamento del torneo prevede che nelle fasi finali gli scontri diretti avvantaggino la squadra che ha avuto il miglior piazzamento nella stagione regolare.



