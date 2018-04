Condividi | M.P. 21:39 Martedì 10 aprile è in programma l´assemblea di quartiere per i residenti delle zone del Centro Storico, Monte Angellu e per cittadini e operatori interessati ad affrontare i temi dell´Asinara Centro storico: assemblea di quartiere



PORTO TORRES - Martedì 10 aprile è in programma l'assemblea di quartiere per i residenti delle zone del Centro Storico, Monte Angellu e per cittadini e operatori interessati ad affrontare i temi dell'Asinara. La riunione si terrà alle ore 18 nella sala conferenze del Museo del Porto. All'incontro sarà presente la Giunta comunale. L'assemblea conclude il ciclo di appuntamenti periodici dell'Amministrazione con i residenti dei diversi quartieri di Porto Torres.