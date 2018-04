Condividi | A.S. 18:00 La società con sede a Cagliari che opera nel segmento charter annuncia nuovi collegamenti dall´aeroporto di Trapani Birgi su Bologna, Cuneo, Pisa, Roma, Verona e Vilnius. Nel dicembre 2016 aveva tentato di collegare Alghero con Barcellona People Fly dopo Alghero punta Trapani



ALGHERO - La People Fly, società con sede a Cagliari che opera nel segmento charter, riparte da Trapani e conferma il tentativo di fare base in quegli aeroporti orfani della low cost Ryanair. Era successo con Alghero, adesso è la volta di Trapani dove il colosso irlandese assicura ormai solo i collegamenti con Orio al Serio ed i bisettimanali per Praga, Francoforte e Baden Baden.



Nelle intenzioni della People Fly saranno sei le rotte di prossima attivazione da Trapani Birgi per Bologna, Cuneo, Pisa, Roma, Verona e Vilnius. Si parte dal 2 giugno col bisettimanale Trapani-Pisa.



Nel 2016 la società aveva tentato di collegare Alghero con Barcellona El Prat dopo l'addio invernale di Ryanair sulla storica tratta. Dopo le false partenze di ottobre e novembre però, il progetto fallì a dicembre con poche tratte effettivamente realizzate