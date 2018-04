Condividi | S.O. 17:30 «Inoltro con la speranza che la situazione della nettezza urbana in località Salondra sia oggetto di intervento drastico da parte del Sindaco Mario Bruno e dell´Assessore Raniero Selva», così un residente scrive al Quotidiano di Alghero Cassonetti-discarica a Salondra



ALGHERO - Migliora la situazione di decoro e nettezza urbana in gran parte della città, cresce sensibilmente la percentuale di raccolta differenziata e anche le abitudini dei cittadini-residenti iniziano a contribuire positivamente al decoro urbano. Rimangono però ben precise sacche di inciviltà e gravi ritardi nella realizzazione delle annunciate oasi ecologiche a servizio dei quartieri di campagna.



Col rischio che i pochi cassonetti disseminati nelle zone non servite dal sistema porta a porta, non prevedendo evidentemente un passaggio per svuotamento quotidiano, si trasformino in vere e proprie discariche a cielo aperto. E' quanto sta accadendo all'ingresso della strada di Salondra, all'incrocio con Villanova Monteleone. Ma situazioni analoghe si registrano anche in altre zone periferiche.



ALGHERO - Migliora la situazione di decoro e nettezza urbana in gran parte della città, cresce sensibilmente la percentuale di raccolta differenziata e anche le abitudini dei cittadini-residenti iniziano a contribuire positivamente al decoro urbano. Rimangono però ben precise sacche di inciviltà e gravi ritardi nella realizzazione delle annunciate oasi ecologiche a servizio dei quartieri di campagna.Col rischio che i pochi cassonetti disseminati nelle zone non servite dal sistema, non prevedendo evidentemente un passaggio per svuotamento quotidiano, si trasformino in vere e proprie discariche a cielo aperto. E' quanto sta accadendo all'ingresso della strada di Salondra, all'incrocio con Villanova Monteleone. Ma situazioni analoghe si registrano anche in altre zone periferiche.«Inoltro con la speranza che la situazione della nettezza urbana in località Salondra sia oggetto di intervento drastico da parte del Sindaco Mario Bruno e dell'Assessore Raniero Selva», così un residente scrive alallegando la foto che ritrae le condizioni dei cassonetti tra domenica e lunedì mattina. Un vero e proprio scempio. «Il servizio è svolto in modo sporadico ed altamente deficitario anche perchè la zona di Salondra conta circa un migliaio di persone che con l'indotto di Bonaria raggiunge le mille cinquecento persone» denuncia Angelo Guarda che chiede almeno il servizio quotidiano.