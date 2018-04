Condividi | Red 16:48 Domani mattina, si svolgerà in Questura la festa di celebrazione del 166esimo Anniversario della Polizia di Stato Anniversario della Polizia: festa a Sassari



SASSARI – Domani, martedì 10 aprile, alle 11, si svolgerà nella Questura di Sassari, la festa di celebrazione del 166esimo Anniversario della Polizia di Stato. Alla presenza del prefetto Giuseppe Marani, verrà deposta una corona al monumento dei caduti della Polizia, per commemorare il personale che ha sacrificato la propria vita nell’espletamento delle attività istituzionali.



Di fronte alla rappresentanza di tutti gli uffici della Polizia, dalla Questura ai Commissariati, ai posti fissi, alle specialità (Stradale, Frontiera, Ferroviaria e Postale), alle autorità civili e militari ed agli organi di stampa, invitati a partecipare, il questore di Sassari Maurizio Ficarra, illustrerà l’attività svolta nel corso dell’anno e traccerà un bilancio dei risultati conseguiti e delle iniziative avviate a favore di tutto il territorio. Durante la cerimonia, Ficarra premierà il personale che si è particolarmente distinto in servizio e darà il suo saluto al personale della Questura, poiché trasferito ad altra sede. Un’intensa attività svolta per l’intera collettività all’insegna del motto “Esserci sempre”, che quest’anno accompagnerà le celebrazioni in tutta Italia.



