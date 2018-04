Condividi | Red 14:38 Durante le attività di controllo del territorio, con particolare indirizzo al contrasto allo spaccio ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti, negli ultimi giorni, le Fiamme gialle di Sanluri, con l´impiego delle unità cinofile, hanno effettuato diversi interventi nel capoluogo. Sequestrati 54grammi di hashish. Una persona denunciata e due segnalati alla Prefettura Hashish a Cagliari: interviene la Finanza



CAGLIARI - Durante le attività di controllo del territorio, con particolare indirizzo al contrasto allo spaccio ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti, negli ultimi giorni, le Fiamme gialle di Sanluri, con l'impiego delle unità cinofile, hanno effettuato diversi interventi a Cagliari. In Piazza Matteotti, vicino alla stazione ferroviaria ed a quella dei pulmann, i finanzieri hanno fermato un 21enne ed un 18enne in possesso, rispettivamente, di 0,7 e 0,4grammi di hashish.



Nella stessa zona, un 22enne è stato trovato in possesso di 18,9grammi di hashish. In Piazza del Carmine, le Fiamme gialle hanno trovato in un involucro 34grammi di hashish, abbandonati da qualcuno alla vista del sopragiungere dei finanzieri.



Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro e, mentre i primi due giovani sono stati segnalati alla locale Prefettura, il terzo è stato denunciato all'Autorità giudiziaria. Dall'inizio dell'anno, sono 119 le persone segnalate alla locale Autorità prefettizia dopo i controlli operati a contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti.