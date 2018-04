Condividi | Red 16:01 Stato dell´arte e prospettive della filiera ittica in Sardegna al centro del convegno in programma domani mattina nelle sale del Museo Archeologico Ad Olbia gli Stati generali della filiera ittica



OLBIA - Domani, martedì 10 aprile, dalle 9.30, nella sala del Museo Archeologico di Olbia, si tiene il convegno “La filiera ittica in Sardegna-Stato dell’arte e prospettive. Il convegno è organizzato da Laore Sardegna, in collaborazione con Flag nord Sardegna, Flag Sardegna orientale e Flag Sardegna sud occidentale, con il supporto dell'Associazione mediterranea acquacoltori, dell'Associazione piscicoltori italiani e del Comune di Olbia. Il focus del convegno è quindi la strategia per la pesca e acquacoltura in Europa, con l’intervento di Renata Briano, vicepresidente della Commissione pesca del Parlamento europeo, ed in Sardegna, con l’intervento dell’assessore ale regiondell’Agricoltura e riforma agropastorale Pier Luigi Caria.



Nella giornata che precede il Convegno, avrà luogo un incontro istituzionale con il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru e l’assessore Caria, al quale prenderanno parte l’onorevole Briano, i rappresentanti dei Flag, di Ama, di Api e di Laore Sardegna. La filiera ittica in Sardegna riveste grande importanza sotto il profilo socio-economico e culturale, e l’Isola ha tutte le potenzialità per sviluppare produzioni di eccellenza e garantire la crescita delle imprese, per fatturato e occupazione, ma, come per molti altri contesti produttivi italiani, attraversa una fase critica. In questo contesto, da alcuni anni sono attivi i Gruppi di azione costiera-Flag, vere e proprie agenzie di sviluppo locale, che operano nell’ambito della Programmazione europea; nello specifico, sono strumenti operativi del Fondo europeo affari marittimi e pesca, ed operano in raccordo con la Regione Sardegna.



I lavori, aperti dal sindaco di Olbia Settimo Nizzi, saranno presentati dalla direttrice generale di Laore Sardegna Maria Ibba e dal presidente del Flag nord Sardegna Benedetto Sechi, Obiettivo del convegno è fare un analisi del settore ittico in Sardegna e delle sue prospettive future, in relazione anche alle realtà nazionale ed europea, per favorire l'incontro tra i portatori di interesse, per valutare insieme le criticità e le potenzialità della filiera ittica, per valorizzare le produzioni sarde di qualità, legarle fortemente al territorio e garantirne il giusto riconoscimento economico. Per tutte queste ragioni, il convegno rappresenta un’occasione unica per analizzare lo stato del settore e fornire elementi ed indicazioni concrete, che siano sostenibili ed immediatamente attivabili.



