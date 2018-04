Condividi | Red 15:42 Questa mattina, nella sala conferenze di Palazzo Ducale, sono state presentate tutte le novità che riguarderanno entro fine mese i parcheggi gestiti da Saba, sia quelli interrati, sia le strisce blu. All´incontro con la stampa, erano presenti il sindaco Nicola Sanna, l´assessore comunale alla Mobilità Antonio Piu, il direttore operation di Saba Italia Alessandro Crescenzi, il responsabile dell´area Sud e isole Luigi Greco, il referente per Sassari Giampiero Meloni ed Eloisa Severini, responsabile commerciale di EasyPark per Centro Italia e Sardegna A Sassari la sosta si paga con l´app



SASSARI - Niente più corsa alla ricerca delle monetine: a Sassari da lunedì 16 aprile il parcheggio si paga con il bancomat e con il telefonino. Le novità, che non escludono la possibilità di continuare ad usare le monete per chi lo preferisce, sono state presentate alla stampa oggi (lunedì), dal sindaco di Sassari Nicola Sanna, dall'assessore comunale alla Mobilità Antonio Piu, dal direttore operation di Saba Italia Alessandro Crescenzi, dal responsabile dell'area Sud e isole Luigi Greco, dal referente per Sassari Giampiero Meloni e da Eloisa Severini, responsabile commerciale di easy Park per Centro Italia e Sardegna. L'Amministrazione comunale ha siglato nuovi accordi con Saba Italia, che permetteranno di agevolare la cittadinanza nell'uso dei parcheggi, soprattutto sotterranei: un ulteriore tassello del progetto della Giunta comunale per ottimizzazione ed innovare i servizi pubblici e rendere la città più tecnologica, più godibile e fruibile per tutti e tutte, dove è piacevole passeggiare, nel centro come nei viali.



Con l’app EasyPark, la sosta su strisce blu si gestisce dal cellulare. EasyPark, l’applicazione per smartphone più diffusa in Italia ed in Europa, consente all’automobilista di attivare e terminare la propria sosta dal cellulare, con diversi vantaggi, tra i quali la possibilità di prolungare la durata della sosta comodamente dall’app, ovunque ci si trovi, o interromperla anticipatamente al rientro in auto. A Sassari, EasyPark prevede una commissione di 0,39euro a sosta, da aggiungere alla sosta consumata. Chi utilizza spesso il servizio, anche in più città, può invece scegliere il pacchetto EasyPark Large, al canone fisso mensile di 2,99euro. I parcometri sono stati tutti aggiornati ed ora, oltre ad un design più moderno, hanno una tastiera alfanumerica che permette di inserire anche il numero di targa, ma soprattutto di pagare con il bancomat. Inoltre, non sarà più necessario consegnare il tagliando di integrazione agli operatori e sarà sufficiente regolarizzare attraverso le colonnine. Tutte novità che agevolano gli utenti ed evitano alcuni dei problemi riscontrati da Saba Italia negli anni di gestione dei parcheggi cittadini, come la difficoltà a perfezionare l'integrazione.



Anche i dipendenti della società sono dotati ora di strumenti di lavoro più tecnologici. Gli operatori hanno un cellulare che permetterà di verificare la validità delle soste, nonché la registrazione on-line delle irregolarità (avvisi di parziale pagamento). Ancora una volta, questo comporterà meno problemi per il cittadino ed una maggiore affidabilità dei servizi di controllo. Altre novità, che saranno attive entro fine mese, riguardano le soste facili nei parcheggi interrati di Piazza Fiume e dell'Emiciclo e l'unificazione della tariffa per le strisce blu. È incentivata la sosta negli spazi sotterranei: la prima mezz'ora sarà completamente gratuita. Confermate le tariffe speciali: un euro dalle 13 alle 16 e dalle 20 alle 8 e la domenica massimo 3euro per tutto il giorno. Inoltre, restano gli abbonamenti per residenti nella zona a traffico limitato, per chi non ha un permesso valido per la sosta in Ztl e non possiede garage o posto auto privato o in condominio. Per chi ha i requisiti, sono disponibili gli abbonamenti h24 da 500euro all'anno o 50 al mese, il "notturno per residenti" da 300euro l'anno o 30 mensili (tutti i giorni dalle 20 alle 9, e 24ore su 24 per sabato, domenica e festivi). Sempre nelle strutture sotterranee resta l'offerta per i commercianti della Ztl aderenti: un ticket omaggio che coprirà fino a due ore di sosta per chi fa acquisti nei loro negozi. I biglietti saranno validi per sei mesi e potranno essere accumulati. Nelle strisce blu lungo le strade, dove non esisterà più differenza tra zone periferiche e centrali, sarà possibile pagare porzioni di ora: ogni 20', la sosta costerà 50centesimi. 