Consulta linguistica: manifestazione d´interesse

ALGHERO Dopo l'approvazione definitiva in Consiglio comunale della Consulta cívica per les polítiques lingüístiques dal català de l’Alguer, sono stati aperti da qualche giorno i termini di presentazione della manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione dei soggetti del terzo settore che vogliano concorrere all'istituzione dell'organismo con funzioni consultive, di proposta, di elaborazione e di valutazione dei progetti e delle iniziative in materia di salvaguardia, valorizzazione e promozione della lingua catalana nella varietà algherese. Come previsto dal regolamento, possono presentare domanda di partecipazione i soggetti appartenenti al Terzo settore e senza scopo di lucro, operanti in ambito culturale, il cui statuto debitamente registrato, preveda la finalità della tutela, della valorizzazione e della promozione della lingua algherese.



Le associazioni devono avere sede legale oppure operativa nel Comune di Alghero. Tutti i soggetti interessati possono presentare domanda entro e non oltre le 12 di lunedì 30 aprile, all’ufficio protocollo del Comune di Alghero, via posta (con raccomandata a/r) o consegna a mano, oppure tramite via e-mail in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale all’indirizzo web protocollo@pec.comune.alghero.ss.it.



Per ulteriori informazioni, compreso l'ottenimento della modulistica necessaria per la formulazione della domanda per la manifestazione di interesse, ci si può rivolgere nella sede di InfoAlghero (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30, ed il sabato, dalle 10 alle 12), o nell'Ufficio Politiche linguistiche, a Palazzo Serra, in Piazza Civica 2 (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12). I documenti possono essere visionati e scaricati anche dal sito internet istituzionale dell'ente nella sezione Servizi al cittadino-Bandi, avvisi e graduatorie.