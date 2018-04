Condividi | E.F. 12:05 Salta il doppio collegamento Ryanair tra l´aeroporto di Alghero e quello tedesco di Memmingen (Monaco di Baviera) di domenica scorsa. All´origine di tutto la protesta dei controllori di volo francesi Sciopero in Francia, cancellato l´Alghero-Monaco



ALGHERO - Continua a creare numerose difficoltà l'ondata di proteste in corso da diversi giorni in Francia, con scioperi programmati in diversi settori del trasporto pubblico nazionale. A pagarne le conseguenze anche i collegamenti aerei internazionali.



Proprio una mancata rotazione del vettore Ryanair sugli scali francesi, è alla base della cancellazione del doppio collegamento previsto domenica tra l'aeroporto di Alghero e Memmingen (Monaco di Baviera).



Saltati in un colpo solo il Memmingen-Alghero atteso sullo scalo del nord Sardegna alle 20.20 e la successiva ripartenza verso la Germania programmata per le ore 20.45.