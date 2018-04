video Condividi | E.F. 11:00 Le operazioni di disinnesco dell´ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale hanno obbligato alla chiusura temporanea dello scalo aeroportuale. Dirottato su Bergamo il volo da Alghero del pomeriggio di domenica. Nel video le immagini dalla zona rossa di Bologna Bomba a Bologna, dirottato Ryanair da Alghero



ALGHERO - Due voli dirottati e lievi disagi per i passeggeri prenotati sull'Alghero-Bologna (e viceversa) di domenica 8 aprile con la low cost irlandese. Le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale e in cattivo stato di conservazione, hanno infatti obbligato alla chiusura temporanea dello scalo aeroportuale. A farne le conseguenze anche il volo Ryanair in calendario dall'aeroporto Riviera del Corallo, dirottato sullo scalo di Bergamo Orio al Serio. In totale al Marconi sono stati circa 40 i voli che hanno subito cancellazioni o ritardi nella giornata di ieri.