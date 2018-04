Condividi | S.O. 10:26 Figlia d’arte e insegnante di lettere riconvertita a cantante appassionata, Franca Masu è l’esponente più internazionale della lingua e della antica cultura catalana ancora vive ad Alghero Senzatempo, Franca Masu ad Avellino



ALGHERO - Franca Masu arriva a "I Senzatempo" per il concerto del 14 aprile 2018. L’evento musicale sarà realizzato alle ore 20.30 presso l’Hotel de la Ville, Xanadu, alla Via Palatucci.



Un abbraccio caldo ed accogliente, con una voce che racchiude al suo interno un mondo, una cultura, un sogno, una terra, profumi e mari vicini ma anche così lontani, che racchiudono gesta, storie. Ed i "Senzatempo" ormai hanno abituato tutti a profonde narrazioni con lo scopo di lasciare tracce in città, tracce precise, su cui costruire un futuro armonico e bellissimo.



L'evento nasce grazie alla collaborazione con la Ford Blucenter Avellino, Generali Agenzia Avellino Italia e Radio PuntoNuovo.