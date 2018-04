Condividi | Red 9:32 Ha preso il via sabato in tutta Italia la raccolta firme per l´inserimento del principio di insularità nella Costituzione italiana Insularità: via alla raccolta firme



ALGHERO - Ha preso il via sabato la raccolta firme per il'inserimento del principio di insularità nella Costituzione italiana. Allestiti banchetti informativi in tutta Italia. A Milano, erano presenti Pietrino Fois e Franco Meloni.