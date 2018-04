Condividi | Red 11:14 Da questo mese, al canile comunale sarà possibile adottare a distanza gli ospiti della struttura. Un progetto nato per dare affetto e possibilità di un futuro migliore anche ai quattrozampe che per qualsiasi ragione non sono mai notati dai visitatori. Nel canile, ci sono attualmente circa duecento esemplari, quasi tutti adulti e molti di loro avanti con gli anni Sassari: Adozioni cani a distanza



SASSARI - A volte sono molto timidi, chiusi, forse per qualche brutta esperienza vissuta in passato. Altre volte sono semplicemente sfortunati e nessuno, in tanti anni, ha mai notato il loro tartufo umido e la loro coda in movimento frenetico. Sono i cani più anziani o difficilmente adottabili ospiti del canile del Comune di Sassari. Oggi, Qua la zampa, l'associazione che gestisce la struttura, ha ideato per loro un nuovo progetto. Per loro e per chi, pur desiderando avere un amico a quattro zampe, non dispone ne dello spazio, ne del tempo necessari per il benessere del cane. Il programma si chiama “Adozione a distanza” e partirà da questo mese.



Chi è interessato può visitare il canile e scegliere la bestiola che più lo colpisce, indicando il nome alla responsabile ed allo staff. Da quel momento, nascerà un rapporto unico di amicizia tra il quattro zampe ed il cittadino, grazie al quale, in accordo con il personale, l'adottante a distanza potrà recarsi a far visita al cane prescelto, portarlo a passeggio ed occuparsi di lui con coccole, giochi, ecc. Ci sono tre modalità per l’adozione a distanza: nella prima, si può scegliere semplicemente di donare una cifra prestabilita. La seconda, “Una giornata per le coccole”, prevede, oltre la donazione, anche la possibilità di fare visita all'amico a quattro zampe per coccole e carezze in giorni ed orari concordati; infine la terza, “Una passeggiata con il mio amico Doc”, include, se il cane lo consente, anche passeggiate in zone prestabilite. La quarta opzione è invece riservata esclusivamente ai cani più anziani. Si chiama “Adotta un Vecchino” e prevede anch'essa un versamento mensile, visite, coccole e, se è possibile, brevi passeggiate. Un modo per regalare, e regalarsi, momenti felici all'aria aperta. La somma donata non sarà strettamente collegato al tipo di adozione che il cittadino sceglierà. Sono previste tre quote mensili da 10, 15 e 20euro. Tutti riceveranno il certificato di adozione a distanza con la foto dell'amico a quattro zampe.



