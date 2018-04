Condividi | Red 22:26 I biancoverdi battono 3-2 il Bottidda nel match valido per la 24esima giornata e rinsalda la terza posizione nel girone D Prima categoria: tris vincente per l´Olmedo



OLMEDO – L'Olmedo batte 3-2 il Bottida nel match valido per la 24esima giornata del girone D del campionato di Prima categoria e si conferma al terzo posto della classifica. I ragazzi di mister Marcomini rosicchiano due punti ed ora sono a cinque lunghezze dal Pozzomaggiore, secondo dopo il pareggio casalingo a reti bianche contro gli osilesi del Malaspina.



Padroni di casa in vantaggio al 20', con una perfetta acrobazia di Emanuele Carboni. Un quarto d'ora dopo, il raddoppio, con una punizione che Cingotti tramuta in rete. A due minuti dall'intervallo, Dedola riapre il match. Al 55', Pintus trova il rasoterra del 3-1. Sfida virtualmente in ghiaccio, ma Letizia la riapre con una conclusione di sinistro dalla distanza.



OLMEDO-BOTTIDDA 3-2:

OLMEDO: Bellinzis, Scala, Cingotti, Puledda (20'st Sannia), Sanna, Leoni, E.Carboni (25'st Cocco), P.Carboni, Casu (5'st Ballone), Pintus, Langella. Allenatore Luca Marcomini.

BOTTIDDA: Furriolu, Pala, S.Filia, Di Pietro, G.Tilocca (25'st S.Tilocca), A.Filia, Muredda, Dedola (20'st Monni), Solinas, Valdini, Letizia. Allenatore Ivo Nieddu.

ARBITRO: Nicola Aru di Oristano.

RETI: 20' E.Carboni, 35' Cingotti, 43' Dedola, 10'st Pintus, 25'st Letizia.



I risultati della 24esima giornata:

Atletico Bono-Monte Alma Nulvi 6-2

Lanteri Sassari-Frassati Ozieri 7-0

Mesu e Rios Ozieri-Li Punti 3-2

Olmedo-Bottidda 3-2

Pozzomaggiore-Malaspina Osilo 0-0

San Giorgio Perfugas-Codrongianos 4-1

Siligo-Ittiri 4-2

Thiesi-Ottava 3-1



La classifica: Thiesi 54; Pozzomaggiore 48; Olmedo 43; Mesu e Rios Ozieri 41; Li Punti 40; Malaspina Osilo 39; Atletico Bono e Lanteri Sassari 37; Siligo 36; Ittiri 34; San Giorgio Perfugas 32; Ottava 23; Bottidda 22; Codrongianos 21; Monte Alma Nulvi 12; Frassati Ozieri 7.



Le partite della 25esima giornata:

Bottidda-Atletico Bono

Codrongianos-Lanteri Sassari

Ittiri-Thiesi

Li Punti-San Giorgio Perfugas

Malaspina Osilo-Siligo

Mesu e Rios Ozieri-Olmedo

Monte Alma Nulvi-Frassati Ozieri

