Dinamo in ritiro a tempo indeterminato: interviste dopogara

La Leonessa si impone per 76-80 sul parquet del Banco di SardegnaSassari nel match valido per la decima giornata del girone di ritorno del campionato Lba. Da domani, sassaresi in ritiro a tempo indeterminato ad Olbia. Ecco le impressioni dei coach Zare Markovski ed Andrea Diana e dei giocatori Jonathan Tavernari e Brian Sacchetti



Commenti SASSARI - Finisce 76-80 la sfida valida per la decima giornata del girone di ritorno del campionato Lba: al PalaSerradimigni, il Banco di Sardegna Dinamo Sassari cede nel finale alla Leonessa Brescia [LEGGI] . Domani, lunedì 9 aprile, la Dinamo raggiungerà il Geovillage di Olbia dove andrà in ritiro a tempo indeterminato per preparare le prossime sfide. La squadra lavorerà sotto le direttive di coach Zare Markovski e dello staff tecnico al massimo della concentrazione, focalizzandosi sul delicato momento della stagione, a cinque giornate dalla fine della regular season, con l'obiettivo di staccare il biglietto di qualificazione per i playoff. Ecco le impressioni post-gara dei coach Markovski ed Andrea Diana e dei giocatori Jonathan Tavernari e Brian Sacchetti.Zare Markovski (coach Banco di Sardegna Dinamo Sassari): «Penso che quando ci hanno ridotto a giocare uno contro uno con Landry e Moss in post basso, saltando la nostra pressione esterna, abbiano costruito almeno 10punti, che alla fine hanno fatto la differenza. Noi quella differenza nell’uno contro uno potevamo recuperarla soltanto con un gioco di squadra, in attacco, ma non siamo stati lucidi nelle letture delle loro difese su pick&roll, magari facendo un palleggio in più e dando più tempo al loro lungo di recuperare. Per di più, il pick&roll di Vitali ha creato ulteriore differenza, lui è stato sempre lucido a passare la palla e i lunghi a leggere i suoi passaggi. Alla lunga, nell’arco dei 40', sono state queste differenze tecniche ad impedirci di portare a casa questi due punti molto importanti per proseguire il cammino verso i play-off. La squadra ha fatto quello che doveva fare, ovviamente con tutte le difficoltà oggettive che davanti a un’avversaria come questa si sono evidenziate. Questa settimana i ragazzi hanno lavorato benissimo, sapendo che tutti devono dare il loro contributo alla causa. Continueremo a lavorare per cercare di capire quali sono le difficoltà oggettive e quali quelle che si possono curare».Andrea Diana (coach Leonessa Brescia): «Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi, oggi sono stati davvero dei leoni. Ci aspettavamo una Sassari molto aggressiva, su ogni possesso, su ogni attacco. Avevo detto ai ragazzi che dovevano aggredire a loro volta, dimostrando di volercela giocare fino in fondo. Questo è quello che hanno fatto, per l’intera partita, senza mai abbassare la testa neanche quando non segnavamo o subivamo canestro dall’altra parte. Finiamo questo ciclo di tre gare in una settimana con un’altra vittoria, sono molto orgoglioso dei ragazzi».Jonathan Tavernari (ala Dinamo): «Credo che abbiamo pagato errori di finalizzazione, fino alla fine del quarto quarto eravamo sempre lì punto a punto. Loro sono stati più lucidi di noi, hanno saputo approfittare dei vantaggi che hanno trovato invece noi non lo abbiamo fatto. E’ dura, sappiamo che mancano cinque partite e dobbiamo trovare assolutamente un modo di fare punti e questo si fa solo vincendo. In questo momento abbiamo bisogno di una vittoria, anche per il morale della squadra, per ripagarci anche del lavoro che facciamo, ci impegniamo tanto. E’ chiaro che lavorare e impegnarsi non basta, occorre conquistare e meritare ogni successo e oggi non lo abbiamo fatto. Dobbiamo trovare un modo per stare insieme e giocare di squadra, non si può pensare di risolvere i problemi e vincere le partite da soli. Questo è l’unico modo per uscire da questo momento di difficoltà. Dobbiamo pensare ad arrivare ai play-off e a combattere su ogni partita, su punto da conquistare».Brian Sacchetti (ala Brescia): «Innanzitutto, voglio ringraziare tutti, perché come sardi, come sassaresi, mi avete fatto risentire a casa, è stato davvero speciale. All’inizio ero molto emozionato, è stata una gara particolare, dove ho rivisto tanti amici dentro e fuori dal campo. Sapevamo che sarebbe stata una partita con grandi insidie, ma noi per tutto l’arco dei 40'. Poi, nel finale punto a punto, la nostra leggerezza mentale ha fatto si che noi fossimo più lucidi e portassimo a casa i due punti. Sono fiero di questa vittoria di squadra, vogliamo continuare così. Chiaramente, per la Dinamo non è un momento facile, ha appena fatto un cambio di allenatore e chiaramente le cose non cambiano da un giorno all’altro. Mi auguro davvero che si possa riprendere, non è tutto perduto, ci son o ancora cinque partite e credo che non sia un’impresa impossibile».