Brembilla nel quintetto del Trofeo delle Regioni

ALGHERO - Al termine del quinto giorno di gare, che ha decretato il trionfo della Lombardia ai danni del Friuli Venezia Giulia, sono stati assegnati i premi individuali del Trofeo delle Regioni 2018. Compongono il quintetto ideale: Junior Galicia (Lombardia), Matteo Visintin (Friuli Venezia Giulia), Davide Brembilla (Sardegna), Luigi Edoardo Tamborino (Emilia Romagna) e Pietro Da Rin De Lorenzo (Veneto).



Grandissima soddisfazione in casa Pallacanestro Alghero per il riconoscimento all’atleta Davide Brembilla premiato nel miglior qiuntetto della manifestazione nazionale che ha visto impegnati 240 ragazzi nati nel 2004, in un bellissimo torneo che vede la Sardegna classificarsi 6°. Il responsabile Tecnico della Pallacanestro Alghero, Antonello Muroni: «Davide ha iniziato con noi da piccolissimo ed è cresciuto con i principi del nostro modello minibasket. La comprensione del gioco, i tempi dell’attacco, la capacità di anticipare i movimenti in difesa vengono dalla autonomia, dalle conoscenze, abilità e competenze che si iniziano ad apprendere da piccoli e si affinano da grandi, proprio come è successo a Davide che dopo il percorso del Minibasket ha potuto affinare fondamentali e gioco con il Coach e padre Alberto Brembilla».



«Questo ulteriore traguardo è meritatissimo per Davide che mette sempre impegno e determinazione in tutto quello che fa - sottolinea Antonello Muroni - inoltre Davide è il 4° atleta della Famiglia Brembilla-Ricciotti che partecipa al Torneo delle Regioni, infatti sia il Papà Alberto, la mamma Mirian e lo zio Massimiliano hanno partecipato al torneo. Mi piace ed è anche doveroso ricordare anche l’altro atleta della Pallacanestro Alghero convocato con la Rappresentativa Sarda Nicola Nulvesu, che ha iniziato da 3 anni, ma che ha anche lui bruciato le tappe dando un importante contributo alla squadra sarda».



