Aou, lunedì ospedale in festa per la Patrona

SASSARI – Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la celebrazione della solennità della Santissima Annunziata, una delle funzioni religiose più attese e sentite nell'ambito della Aou di Sassari. La solennità della "SS. Annunziata", patrona e titolare dell'ospedale sassarese, si svolgerà lunedì 9 aprile nella cappella dell'ospedale civile, al settimo piano.



Intanto domenica 8 aprile, sempre nella cappella al settimo piano si svolgerà l'ultimo appuntamento del triduo in preparazione della festa patronale: alle 18 il rosario e alle 18,30 la messa. Quest'anno la cerimonia eucaristica in onore della patrona sarà celebrata alle ore 17 dall'arcivescovo di Sassari monsignor Gianfranco Saba. La funzione sarà resa maggiormente suggestiva dai canti liturgici che saranno eseguiti dal coro dei bambini di San Pio X, con la partecipazione del musicista Franco Sechi e della Corale studentesca di Sassari.



