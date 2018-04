Condividi | S.O. 19:57 Al PalaSerradimigni il lunch match della 10° giornata di ritorno si chiude 76-80 per la Leonessa. La sfida è un’autentica battaglia fin dal primo quarto che, dopo aver visto i giganti avanti di 5, si chiude in perfetta parità La Dinamo di Markovski perde in volata



SASSARI - Finisce 76-80 la sfida della 10° giornata di ritorno del campionato LBA: al PalaSerradimigni la Dinamo Banco di Sardegna cede nel finale alla Leonessa Brescia. La sfida è un’autentica battaglia fin dal primo quarto che, dopo aver visto i giganti avanti di 5, si chiude in perfetta parità: 26 pari. Nella seconda frazione gli ospiti riescono a portarsi fino al +5 ma i biancoblu recuperano lunghezze andando negli spogliatoi sul punteggio di 43-44. Nel secondo tempo nessuna delle due squadre riesce a imporsi fino agli ultimi 100’’ di gioco, quando la Leonessa trova il break che gli permette di conquistare i due punti.



Nonostante la sconfitta il Banco oggi ha dato delle risposte in termini di reazione, con una buona circolazione di palla e una grande aggressività per 35’. Coach Zare Markovski, alla guida da mercoledì, ha lavorato molto sulle rotazioni dando fiducia a tutti i suoi giocatori: un gruppo che ha dimostrato di voler cambiare l’inerzia della stagione. Cambiamento che però può arrivare solo con la volontà di sacrificarsi da parte di tutti, di lavorare su quei piccoli dettagli che si sono dimostrati cruciali finora.



I numeri. Quattro uomini in doppia cifra tra le file biancoblu: top scorer Scott Bamforth, a referto con 13 punti 3/ 4 da due e 2 assist. Bene anche Darko Planinic a segno con 12 pt, 7 rb e un 15 totale di valutazione. In doppia cifra anche Bostic (11 pt): sfiora la doppia doppia Shawn Jones, uscito poi per 5 infrazioni, a referto con 8 punti e 9 rimbalzi. Buon secondo tempo per Will Hatcher, autore di 8 punti nella terza frazione e 5 falli subiti. Top alla voce assist Rok Stipcevic: per lui 7 cioccolatini serviti ai compagni. Importante apporto dalla panchina di Jonathan Tavernari, protagonista di due triple nei momenti crucial, e Marco Spissu (5 pt,1 as).