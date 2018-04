Condividi | Red 15:40 E´ in corso di svolgimento allo stadio Marc´Antonio Bentegodi il match tra gli scaligeri padroni di casa e gli isolani, valido per il campionato di serie A CalcioLive: Hellas Verona-Cagliari 1-0 al 36'



CAGLIARI - E' in corso di svolgimento allo stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona il match tra Hellas e Cagliari, valido per il campionato di serie A. Dirige l'incontro il signor Paolo Valeri di Roma.



PRIMO TEMPO. Al 10', primo cambio ospite, con l'acciaccato Lykogianni costretto a cedere il posto a Miangue. Due minuti dopo, Romagna verticalizza per Pavoletti e Nicolas salva tutto uscendo con i piedi fuori dall'area. Al 24', Zuculini stuzzica Cragno dalla distanza. Subito dopo, ammonito Fossati, ex di turno. Al 31', punizione veronese: palla a Fossati e la barriera respinge. Si va al Var e l'arbitro concede un calcio di rigore per fallo di mano di Pavoletti. Sau ammonito per proteste. Va sul dischetto Romulo e non sbaglia, Cragno tocca, ma non riesce a deviare: 10 Hellas al 35'.



HELLAS VERONA-CAGLIARI 1-0:

HELLAS VERONA: Nicolas, Ferrari, Vukovic, Bianchetti, Souprayen, Romulo, Zuculini, Fossati, Fares, Aarons, Cerci. Allenatore Fabio Pecchia. (A disp. Silvestri, Coppola, Verde, Caracciolo, Lee, Valoti, Tupta, Bearzotti, Petkovic, Danzi, Buchel, Felicioli).

CAGLIARI: Cragno, Pisacane, Romagna, Castan, Faragò, Ionita, Barella, Padoin, Lykogiannis (10' Miangue), Pavoletti, Sau. Allenatore Diego Lopez. (A disp. Rafael, Crosta, Kouadio, Caligara, Cigarini, Cossu, Ceter, Giannetti).

ARBITRO: Paolo Valeri di Roma.

RETE: 35' Romulo (rig.). Commenti CAGLIARI - E' in corso di svolgimento allo stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona il match tra Hellas e Cagliari, valido per il campionato di serie A. Dirige l'incontro il signor Paolo Valeri di Roma.Al 10', primo cambio ospite, con l'acciaccato Lykogianni costretto a cedere il posto a Miangue. Due minuti dopo, Romagna verticalizza per Pavoletti e Nicolas salva tutto uscendo con i piedi fuori dall'area. Al 24', Zuculini stuzzica Cragno dalla distanza. Subito dopo, ammonito Fossati, ex di turno. Al 31', punizione veronese: palla a Fossati e la barriera respinge. Si va al Var e l'arbitro concede un calcio di rigore per fallo di mano di Pavoletti. Sau ammonito per proteste. Va sul dischetto Romulo e non sbaglia, Cragno tocca, ma non riesce a deviare: 10 Hellas al 35'.HELLAS VERONA: Nicolas, Ferrari, Vukovic, Bianchetti, Souprayen, Romulo, Zuculini, Fossati, Fares, Aarons, Cerci. Allenatore Fabio Pecchia. (A disp. Silvestri, Coppola, Verde, Caracciolo, Lee, Valoti, Tupta, Bearzotti, Petkovic, Danzi, Buchel, Felicioli).CAGLIARI: Cragno, Pisacane, Romagna, Castan, Faragò, Ionita, Barella, Padoin, Lykogiannis (10' Miangue), Pavoletti, Sau. Allenatore Diego Lopez. (A disp. Rafael, Crosta, Kouadio, Caligara, Cigarini, Cossu, Ceter, Giannetti).ARBITRO: Paolo Valeri di Roma.RETE: 35' Romulo (rig.).