video Condividi | A.S. 11:35 Un successo straordinario nella prima edizione dell´Alghero Street Photography Awards, partecipano al contest scatti da 54 paesi del mondo: in corso la selezione delle migliori opere. Dal 23 al 25 maggio il festival sbarca nella città di Alghero. Ecco due delle anteprime selezionate e semifinaliste di Alain Schroeder Ad Alghero foto da tutto il mondo

Aspa, dall´Indonesia all´India



ALGHERO - Nella sequenza di immagini, due degli scatti semifinalisti dell'Aspa - Alghero Street Photography Awards - nella categoria "Viaggio". Le foto sono di Alain Schroeder​, entrambe hanno passato la prima fase di selezione.



La prima opera dal titolo "Kushti": si tratta di un'antica forma di wrestling praticata in India con i suoi rituali che mette in risalto l'attaccamento dei lottatori a questa disciplina. La seconda serie è intitolata "Kid Jockeys": Le corse di cavalli sono una tradizione a Sumbawa, isola Indonesiana. Tuttavia chi monta i cavalli non sono normali fantini, bensì bambini di età compresa tra i 5 e i 13 anni che cavalcano senza sella e spesso rischiano la vita per pochi dollari. In Indonesia questa tradizione è chiamata "Main Jaram".



Un successo straordinario nella prima edizione dell'Alghero Street Photography Awards, partecipano al contest scatti da 54 paesi del mondo. Dal 23 al 25 maggio il festival sbarca nella città di Alghero: oltre alla premiazione dei vincitori, previsti workshop ed esposizioni. Commenti ALGHERO - Nella sequenza di immagini, due degli scatti semifinalisti dell'- Alghero Street Photography Awards - nella categoria "Viaggio". Le foto sono di Alain Schroeder​, entrambe hanno passato la prima fase di selezione.La prima opera dal titolo "": si tratta di un'antica forma di wrestling praticata in India con i suoi rituali che mette in risalto l'attaccamento dei lottatori a questa disciplina. La seconda serie è intitolata "": Le corse di cavalli sono una tradizione a Sumbawa, isola Indonesiana. Tuttavia chi monta i cavalli non sono normali fantini, bensì bambini di età compresa tra i 5 e i 13 anni che cavalcano senza sella e spesso rischiano la vita per pochi dollari. In Indonesia questa tradizione è chiamata "Main Jaram".Un successo straordinario nella prima edizione dell'Alghero Street Photography Awards, partecipano al contest scatti da 54 paesi del mondo. Dal 23 al 25 maggio il festival sbarca nella città di Alghero: oltre alla premiazione dei vincitori, previsti workshop ed esposizioni. • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV