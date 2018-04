Condividi | M.P. 18:27 Domani, domenica 8 aprile dalle 9.30 in collaborazione con Archeo Torres si terrà una camminata per la città alla scoperta di luoghi storici di Porto Torres, per raccogliere fondi per il progetto Parada. Una passeggiata in pieno centro, per guardare il cuore della città con altri occhi Progetto Parada per riscoprire Porto Torres



PORTO TORRES - Domani, domenica 8 aprile dalle 9.30 in collaborazione con Archeo Torres si terrà una camminata per la città alla scoperta di luoghi storici di Porto Torres, per raccogliere fondi per il progetto Parada. Una passeggiata in pieno centro, per guardare il cuore della città con altri occhi. Il centro storico cuore pulsante della città, è sede dell’amministrazione locale, ospitante molteplici attività commerciali, sede di servizi, polo di attrazione locale e punto di incontro della comunità. Il centro storico, praticamente è inesistente.



In parte, questo è capitato a causa di uno sviluppo edilizio precipitoso negli anni del boom economico, con l’arrivo della Sir e la nascita dell’area industriale, con la necessità di costruire abitazioni e l’assenza di una piano urbanistico sensibile. In parte, è successo anche per la conformazione stessa di Porto Torres, caratterizzata dalla presenza di due realtà insediative, quella di San Gavino e quella del porto, differenti tra loro, che non portavano alla identificazione di un modello abitativo tipico e conseguentemente di un nucleo unico, definibile come ‘’centro’’ storico.



Grazie ad un'idea di Parada e con la collaborazione di ArcheoTorres, si scoprirà la storia della città attraverso i monumenti e gli edifici sopravvissuti nei secoli attraverso una visita guidata. Si parte dalla basilica di San Gavino con arrivo al ''quartiere della marina'', zona porto e Torre Aragonese. ArcheoTorres proverà ad indicare ciò che rimane e a raccontare ciò che è stato, perché anche una semplice passeggiata con una ''chiacchierata'' può essere un modo per avere più consapevolezza delle ricchezze che circondano la città. Commenti