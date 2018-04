Condividi | M.P. 18:06 Lunedì 9 aprile è in programma l´assemblea di quartiere per i residenti delle zone di Serra Li Pozzi, via Sassari, Andriolu, Oleandro, Villaggio Satellite Assemblea di quartiere: incontro a Serra Li Pozzi



PORTO TORRES - Lunedì 9 aprile è in programma l'assemblea di quartiere per i residenti delle zone di Serra Li Pozzi, via Sassari, Andriolu, Oleandro, Villaggio Satellite. La riunione si terrà alle ore 18 in piazza delle Regioni.



