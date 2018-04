Condividi | Red 17:09 Domani pomeriggio, i rossoblu scenderanno sul manto erboso del Marc´Antonio Bentegodi per sfidare la compagine scaligera. In palio, punti pesanti per la permanenza nella categoria Serie A: Cagliari, spareggio-salvezza a Verona



CAGLIARI – Sembrava potesse vivere un finale di stagione tranquillo, ma la situazione si è ingarbugliata pericolosamente. Ora, il Cagliari deve ricominciare a fare punti per non venir inghiortita dalla zona retrocessione. Zona nella quale è pienamente invischiato, invece, l'Hellas Verona. Scaligeri che saranno gli avversari dei rossoblu domani, domenica 8 aprile, alle 15, sul manto erboso del Marc'Antonio Bentegodi. Dirigerà l'incontro il signor Valeri di Roma, coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e Prenna. Quarto uomo sarà Abbattista, mentre il Var sarà affidato ad Aureliano e Crispo.



Fabio Pecchia lamenta le assenze degli infortunati Boldor, Calvano, Heurtaux, Kean e Matos, e dovrebbe proporre Nicolas in porta; difesa con Caracciolo e Vukovic coppia centrale, con Ferrari a destra e Fares a sinistra; centrocampo con Romulo, Valoti, Buchel (favorito sull'ex rossoblu Fossati) e Verde; Cerci (preferito ad Aarons) in appoggio a Petkovic. In panchina anche Coppola Silvestri, Kumbulla, Souprayen, Bianchetti, Felicioli, Bearzotti, Zuculini, Lee e Tupta.



Diego Lopez, privo degli squalificati Andreolli, Ceppitelli e Joao Pedro e degli infortunati Cigarini, Deiola, Dessena, Diego Farias e Han, dovrebbe schierare Cragno tra i pali; difesa a tre, con Castan tra Romagna e Pisacane; centrocampo con Faragò, Ionita, Barella, Padoin e Lykogiannis (favorito su Miangue); in attacco Sau e Pavoletti. In panchina, anche Rafael, Molberg,Cadili, Ladinetti, Caligara, Cossu, Ceter e Giannetti.



