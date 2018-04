Condividi | Red 16:07 Da venerdì 13 aprile, l´associazione culturale Piano B ospiterà negli spazi di Via Mazzini 65, le opere della giovane artista algherese Storia di una Mela: l´arte di Roberta in mostra



ALGHERO – Nuovo appuntamento culturale ad Alghero. Da venerdì 13 aprile, l'associazione culturale Piano B ospiterà negli spazi di Via Mazzini 65 “Storia di una mela”, esposizione delle opere della giovane artista algherese Roberta Mela.



Classe 1994, Roberta Mela inizia dai quattordici anni un percorso di studi in campo artistico che proseguono tuttora. Attraverso uno studio iconografico del frutto, elaborato attraverso incisioni, schizzi, illustrazioni e pittura a tecnica mista, con “Storia di una mela” l'artista gioca a lasciare intravedere tracce di se e del proprio vissuto.



Per la cura e l'allestimento, Mela ha potuto contare sul supporto dell'artista Aaron Gonzalez. Piano B è un'associazione culturale che nasce dall'idea di creare un posto tranquillo dove potersi incontrare e scambiare idee.