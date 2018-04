Condividi | Red 15:31 Ieri mattina, il direttore amministrativo Lorenzo Pescini ha incontrato una rappresentanza sindacale dei lavoratori Secur Portierato, Aou:«Pronti a fare la nostra parte»



SASSARI - «Siamo pronti a garantire il pregresso ancora dovuto per le prestazioni di portierato se ci sono le condizioni per farlo, dando anche un'accelerazione ai percorsi di liquidazione». Lo ha detto ieri mattina (venerdì) il direttore amministrativo dell'Aou di Sassari Lorenzo Pescini, che ha incontrato una rappresentanza sindacale dei lavoratori Secur nella sede della direzione aziendale, in Viale San Pietro.



«Siamo vicini ai lavoratori che da qualche tempo hanno fatto sapere di non ricevere lo stipendio – ha dichiarato Pescini – e da parte Aou siamo disponibili a erogare circa 170mila euro per le competenze residue del 2017 appena le certificazioni amministrative lo permetteranno. I nostri uffici, intanto, stanno già preparando gli atti per le competenze dei primi mesi del 2018».



