Visti da dentro: i carcerati si raccontano

ALGHERO - Ripartono gli appuntamenti della libreria “Il Labirinto Mondadori” per la primavera. Venerdì 13 aprile, alle 16, nella sala conferenze del Centro artistico culturale e caffetteria “Il chiostro” di Via Carlo Alberto, presenta il libro “Visti da dentro”, di Paolo Bellotti. L'incontro, aperto a tutti, prevede il riconoscimento di 2 crediti formativi in materia penale per gli avvocati, in accordo con il Consiglio dell'Ordine forense di Sassari. Con l'autore, interverranno il magistrato di sorveglianza Riccardo Devito e la referente osservatorio carceri Camera Penale di Sassari Maria Teresa Pintus. Modererà l'incontro Elias Vacca.



Il libro, pubblicato da Itaca edizioni, è il racconto delle vite di tanti carcerati incontrati lungo il percorso professionale dell'autore. Un vecchio contadino fratricida, uno straniero che ha ucciso per gelosia, un agente segreto ed un camorrista: sono i protagonisti delle quattro storie raccolte dall’autore, educatore penitenziario, dentro le mura del carcere di Alessandria. Racconti che invitano alla riflessione sul dramma della libertà e della condizione umana, davanti all’eterna e quotidiana scelta tra bene e male.



Bellotti, 58enne alessandrino, inizia la sua carriera professionale fondando una cooperativa sociale e lavorando in una comunità per minori convenzionata con il Tribunale dei minori di Torino. Nel 1992, assunto al Ministero di Giustizia come educatore, si occupa di minori in stato di devianza all'Istituto penale minorile di Genova. Dal 1995, è funzionario giuridico pedagogico all'Istituto penale di Alessandria, dove ha svolto per diverso tempo il compito di capo area educativa. Ha presieduto, dal 2003 al 2008, il Consorzio dei servizi sociali dell'Alessandrino. Dall'autunno 2017, svolge il lavoro di educatore nella Casa Circondariale di Alghero.