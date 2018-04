Condividi | Red 13:17 Anche la prossima settimana, l´Università delle Tre età organizza due incontri, nel salone dell´ex Seminario. Martedì, la nutrizionista Domenica Obinu parlerà di Alimentazione e longevità, mentre, il giorno dopo, spazio alle minoranze linguistiche a confronto Doppio appuntamento con l´Ute Alghero



ALGHERO - Anche la prossima settimana, l'Università delle Tre età di Alghero organizza due incontri, nel salone dell'ex Seminario, in Via Sassari 179. Martedì 10 aprile, alle 16.30, Domenica Obinu, nutrizionista e specialista in Scienza dell'alimentazione, terrà una conferenza su “Alimentazione e longevità”. Mercoledì 11, alle 18, Fiorenzo Toso, con Guido Sari, Marco Caria e Salvatore Izza parleranno di “Minoranze linguistiche a confronto”.



