Sono terminati i lavori di rifacimento del manto stradale in Viale Italia, fino all´incrocio con Via De Nicola, ed ora può iniziare l´ultima fase, quella che riguarda il tratto Viale Italia: al via i lavori fino a Via Rockefeller



SASSARI - I lavori in Viale Italia, fino all'incrocio con Via De Nicola, sono conclusi, con una settimana di anticipo, e da martedì 10 aprile potranno partire quelli tra Via De Nicola e Via Rockefeller. Il cantiere si dividerà in due momenti: da martedì 10 a giovedì 12, la ditta Angius costruzioni, coordinata dal Settore Infrastrutture della mobilità del Comune di Sassari, rifarà l'asfalto dell'incrocio tra Viale Italia e Via De Nicola e, a seguire, opererà nel tratto fino a Via Rockefeller, concludendo così i lavori di rifacimento del manto stradale dell'intero viale. La segnaletica orizzontale sarà realizzata dove possibile a traffico aperto, ma per gli altri interventi sono previste modifiche alla viabilità.



Da martedì a giovedì, saranno chiusi al traffico l'incrocio tra Viale Italia e Via De Nicola, e Via De Nicola tra Via Rockefeller e Viale Italia e tra Via Dei Mille e Viale Italia; sarà vietato l'accesso a Via Delle Croci, in senso ascendente, dal piazzale della chiesa di San Pietro; chiusura al traffico, con l'eccezione del traffico locale, anche per Viale Italia, tra Via Monte Grappa e Via Rockefeller; è autorizzato il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento in Viale Italia nel tratto tra Via Monte Grappa e l'ingresso al Pronto soccorso; sarà vietato l'accesso a Viale Italia dall'incrocio con Via Amendola; il capolinea dei bus dell'Arst sarà spostato in Via Rockefeller, tra l'incrocio con Via Madrid e quello con Via Washington. Inoltre, è prevista l'inversione del senso di marcia, da discendente ad ascendente, nel tratto di Via Monte Grappa compreso tra Via Padre Manzella e Via Porcellana; sarà vietata la fermata sul lato destro in senso ascendente del tratto di Via Monte Grappa compreso tra Via Padre Manzella e Via Porcellana.



Da giovedì 12 a martedì 17, sarà chiuso al traffico viale Italia, tra Via De Nicola e Via Rockefeller; sarà vietato l'accesso a Viale Italia dall'incrocio con Via De Nicola (fino al rifacimento della segnaletica orizzontale del tratto di Viale Italia tra Via Monte Grappa e Via De Nicola); il capolinea dei bus dell'Arst resterà in Via Rockefeller, tra l'incrocio con Via Madrid e quello con Via Washington. Intanto, proseguono i lavori di Open fiber per la posa della fibra ottica ed il rifacimento dei marciapiedi ed i cantieri del Comune per la sostituzione delle mattonelle con altre nuove nei tratti di marciapiede rovinati.