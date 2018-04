Condividi | Red 12:48 Domani pomeriggio, Anversa e compagni giocheranno sul campo del Cus, secondo ad un solo punto dalla capolista. L´altra seconda, l´Edilnol Biella, va a far visita alla Probiotical Amatori Novara, penultima Amatori Alghero a Milano per difendere il primato



ALGHERO - Domani, domenica 8 aprile, alle 15.30, l’Amatori Alghero giocherà in trasferta per difendere, sul sintetico del Cus Milano, il primato in classifica. Bortolussi e compagni sanno quanto l’impegno di domani sia importante per la graduatoria e per il proseguo del campionato nazionale di serie B, che è giunto alla 17esima giornata e si prepara per la volata finale con sei gare da disputare.



L’Alghero è reduce dalla vittoria interna con Bergamo, mentre gli universitari hanno avuto la meglio sull’altra inseguitrice, il Monferrato, battuto in casa prima della sosta pasquale. Insomma, il percorso di questo girone 1 si fa sempre più interessante e difficile, così come difendere il primato. Ma le motivazioni e la voglia di centrare l’obiettivo prefissato sono un’importante spinta propulsiva.



Guardando gli impegni delle altre due formazioni di vertice, più agevole, almeno sulla carta, è quello dell'Edilnol Biella, altra formazione distante solo un punto dall’Alghero, che giocherà contro la penultima, la Probiotical Amatori Novara. Infine, il Monferrato, quarto a sei punti dalla vetta, sarà impegnato in trasferta sul campo dello Chef Piacenza. Commenti ALGHERO - Domani, domenica 8 aprile, alle 15.30, l’Amatori Alghero giocherà in trasferta per difendere, sul sintetico del Cus Milano, il primato in classifica. Bortolussi e compagni sanno quanto l’impegno di domani sia importante per la graduatoria e per il proseguo del campionato nazionale di serie B, che è giunto alla 17esima giornata e si prepara per la volata finale con sei gare da disputare.L’Alghero è reduce dalla vittoria interna con Bergamo, mentre gli universitari hanno avuto la meglio sull’altra inseguitrice, il Monferrato, battuto in casa prima della sosta pasquale. Insomma, il percorso di questo girone 1 si fa sempre più interessante e difficile, così come difendere il primato. Ma le motivazioni e la voglia di centrare l’obiettivo prefissato sono un’importante spinta propulsiva.Guardando gli impegni delle altre due formazioni di vertice, più agevole, almeno sulla carta, è quello dell'Edilnol Biella, altra formazione distante solo un punto dall’Alghero, che giocherà contro la penultima, la Probiotical Amatori Novara. Infine, il Monferrato, quarto a sei punti dalla vetta, sarà impegnato in trasferta sul campo dello Chef Piacenza.