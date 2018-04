Condividi | Red 15:11 Giovedì mattina, sarà presentato il nuovo radar del Sistema regionale di Protezione civile, che sostituisce quello installato a Monte Rasu negli Anni Novanta. Si tratta di uno strumento all´avanguardia in Italia Protezione civile: nuovo radar da 2milioni di euro



CAGLIARI - Giovedì 12 aprile, sarà presentato il nuovo radar del Sistema regionale di Protezione civile, che sostituisce quello installato a Monte Rasu negli Anni Novanta. Lo strumento è stato realizzato dal Dipartimento Meteoclimatico dell'Arpa Sardegna e rappresenta la tecnologia più avanzata in Italia firmata da Selex Es, azienda tedesca leader mondiale nella realizzazione di radar meteorologici, del gruppo Leonardo (azienda globale ad alta tecnologia nei settori dell’aerospazio, difesa e sicurezza).



L’appuntamento con la stampa è alle 10.30, nel centro servizi di Conzas dell'agenzia Forestas, a Foresta Burgos (sulla Strada provinciale 43). Dopo la conferenza stampa, è prevista una visita al radar, a 1260metri sulla sommità di Monte Rasu.



Interverranno alla conferenza stampa l’assessore regionale con delega alla Protezione civile Donatella Spano, il direttore generale del Dipartimento Meteo di Sassari Giuseppe Bianco e, per il gruppo Leonardo Lorenzo D'Ambra. Inoltre, sarà presente il direttore regionale della Protezione civile Graziano Nudda.



