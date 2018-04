Condividi | S.O. 10:43 Il Comune di Alghero intende coprire il posto interinale lasciato libero dalla neo deputata algherese del Movimento 5 Stelle, Paola Deiana, impegnata nel Parlamento Italiano "Retralags", "Cievp", "Adapt": selezione ad Alghero



ALGHERO - Pubblicato il bando di selezione per l'avviamento al lavoro di una unità con profilo professionale di istruttore direttivo nell'ambito del programma europeo di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 progetti "Retralags", "Cievp" e "Adapt". Per potersi candidare è richiesto il possesso di Laurea in Scienze biologiche o Scienze dell’Ambiente e delle Produzioni Marine.



Non solo. E' necessario aver maturato esperienza lavorativa certificata di almeno due anni come educatore ambientale in attività di informazione, educazione e divulgazione ambientale e alla sostenibilità, nella programmazione e svolgimento di attività nell’ambito di progetti locali ed europei.



Costituirà titolo preferenziale in materie inerenti l’ambiente marino. Sono richieste inoltre buone competenze informatiche e buona conoscenza della lingua inglese e francese. Previsto un contratto di somministrazione part-time 25 ore settimanali. E' possibile presentare le candidature tramite l'agenzia interinale Randstad entro le ore 12 di lunedì 16 aprile 2018.



