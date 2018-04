video Condividi | M.T. 8:24 Tubatura bucata, acqua in mare



Si rompe una tubatura che passa proprio sotto il ponte di Fertilia che collega Alghero alla borgata giuliana, con l´acqua potabile che finisce direttamente in mare con un potente getto. Le immagini girate venerdì mattina dal porticciolo di Fertilia inquadrano lo spreco