Monumenti aperti: iscrizioni aperte ai volontari

PORTO TORRES - Fino al 16 aprile c'è la possibilità per singoli o associazioni di aderire come volontari o proporre eventi collaterali per la nuova edizione di “Porto Torres Asinara Monumenti Aperti”, in programma il 12 e 13 maggio. La modulistica è scaricabile dalla home page del sito del Comune di Porto Torres.



L'evento didattico e culturale si svolgerà sabato 12 e domenica 13 maggio in città e nella sola giornata di domenica 13 maggio sull'isola dell'Asinara. Saranno trenta i monumenti adottati dalle scuole, suddivisi tra Porto Torres e l'isola parco.



In quest'ultima sarà ospitato un "percorso della legalità" nella località di Cala d'Oliva, inserita per la prima volta nel circuito della manifestazione. Con la delibera approvata dalla Giunta comunale è stata formalizzata l'adesione alla rete dei comuni.