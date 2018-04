Condividi | Red 11:11 In seguito alla perdita di olio di un mezzo di Ambiente Italia, l´azienda ha provveduto al lavaggio della pavimentazione e ha programmato un intervento di manutenzione straordinaria per domani Chiazza d'olio in Piazza Tola: manutenzione



SASSARI - È previsto per domani, domenica 8 aprile un intervento di manutenzione straordinaria in Piazza Tola. L'intervento è stato programmato in seguito alla perdita di olio di un mezzo di Ambiente Italia (l'azienda che si occupa della pulizia delle strade a Sassari).



Ieri, l'azienda ha provveduto al lavaggio della pavimentazione della piazza e porterà avanti, nei prossimi giorni, il risanamento delle facciate dei palazzi risultate danneggiate dall'incidente, con l’obiettivo di ripristinarne il decoro. «In caso di incidenti, la manutenzione straordinaria è coperta dall'assicurazione di Ambiente Italia», spiega l’assessore comunale alle Politiche agro-ambientali Fabio Pinna.



«Il Settore Ambiente e verde pubblico del Comune di Sassari seguirà passo passo le attività fino alla loro conclusione. Quello di domenica – ha concluso l'assessore Pinna - sarà un ulteriore intervento di riqualificazione della piazza».