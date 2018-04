Condividi | Red 7:08 Questa sera, al PalaPirastru, la Dinamo academy Cagliari affronterà sul parquet di casa la Zeus energy group. La formazione di coach Paolini vuole conquistare una vittoria casalinga per riscattare le ultime due sconfitte Basket: Pasta Cellino ospita Rieti



CAGLIARI - Sfida difficile, ma molto importante per la Pasta Cellino, che domani, sabato 7 aprile, alle 20.30, affronterà al PalaPirastu una Zeus energy group Rieti in cerca dei play-off. Invece, la formazione di coach Paolini vuole conquistare una vittoria casalinga per riscattare le ultime due sconfitte in trasferta e continuare a inseguire l’obiettivo salvezza diretta. La Npc, nonostante un avvio di campionato non semplice che ha portato all’esonero di coach Luciano Nunzi, sostituito dal vice Alessandro Rossi, è al momento in piena lotta per l’accesso alla post season, dato che si trova nel gruppo al settimo posto in classifica a quota 26punti. Rispetto alla gara di andata, giocata al PalaSojourner il 23 dicembre e vinta dai padroni di casa per 84-70, la Zeus energy group ha cambiato l’esterno Norman Hassan con Andrea La Torre, ma ha perso proprio nell’ultima partita contro la Mens sana Siena, finita con una sconfitta interna per 79-77, l’americano Jamal Olasewere, che ha riportato la lesione totale del tendine rotuleo del ginocchio sinistro.



Play titolare degli amaranto è il bolognese Claudio Tommasini, visto anche in serie A a Caserta, che sta disputando un’ottima stagione con 10,9punti e 3,6assist di media a match. Al suo fianco, partono in quintetto lo statunitense Zaid Hearst (che non è solo il miglior marcatore dei laziali con 18punti di media, ma è anche il giocatore con più falli subiti nel girone Ovest, con 6,4falli subiti di media) ed il prospetto, classe 1997, Andrea La Torre (arrivato a Rieti a febbraio, dopo aver iniziato il campionato ad Udine e subito positivo con 6,2punti di media). Sotto le plance, la Npc, vista l’assenza di Olasewere, dovrebbe schierare l’ala Giovanni Carenza ed il veterano Angelo Gigli, che si fa sentire nel pitturato con 9punti ed 8,2 rimbalzi di media. Coach Rossi dispone di una panchina sicuramente di buon livello. Il play di riserva è il bergamasco Nicola Savoldelli, che si sta rendendo utile con 3,7punti di media. Le rotazioni degli esterni sono garantite dall’espertissimo italo-argentino Juan Marcos Casini (che è il terzo miglior tiratore da tre del girone Ovest con un notevole 45percento dall’arco ed è stato protagonista di una grande prestazione contro Siena, chiusa con 18punti) e dal giovane Alberto Conti (cresciuto nel vivaio della Virtus Bologna). Cambia i lunghi il centro, ex Mens sana e Recanati, Leonardo Marini.



Non si segnalano problemi fisici nelle fila della Pasta Cellino, con coach Paolini che avrà quindi a disposizione il roster al completo. «La gara di domani vale tantissimo ai fini della salvezza. Sono convinto – dichiara coach Riccardo Paolini - che la mia squadra abbia raccolto meno di quello che ha seminato impegnandosi quotidianamente in palestra. Per cui nelle ultime tre partite dobbiamo ottenere ciò che ci manca. Rieti è una compagine molto ben organizzata e credo che coach Rossi abbia compiuto un ottimo lavoro nell’arco della stagione. La Npc ha un nucleo di giocatori esperti, come Tommasini, Gigli, Hearst, Carenza o Casini, coadiuvati da dei giovani interessanti che forniscono un contributo importante. E’ ovvio che l’assenza di Olasewere potrebbe un po’ pesare visto che parliamo di un elemento di una fisicità quasi unica», conclude il tecnico cagliaritano. Commenti CAGLIARI - Sfida difficile, ma molto importante per la Pasta Cellino, che domani, sabato 7 aprile, alle 20.30, affronterà al PalaPirastu una Zeus energy group Rieti in cerca dei play-off. Invece, la formazione di coach Paolini vuole conquistare una vittoria casalinga per riscattare le ultime due sconfitte in trasferta e continuare a inseguire l’obiettivo salvezza diretta. La Npc, nonostante un avvio di campionato non semplice che ha portato all’esonero di coach Luciano Nunzi, sostituito dal vice Alessandro Rossi, è al momento in piena lotta per l’accesso alla post season, dato che si trova nel gruppo al settimo posto in classifica a quota 26punti. Rispetto alla gara di andata, giocata al PalaSojourner il 23 dicembre e vinta dai padroni di casa per 84-70, la Zeus energy group ha cambiato l’esterno Norman Hassan con Andrea La Torre, ma ha perso proprio nell’ultima partita contro la Mens sana Siena, finita con una sconfitta interna per 79-77, l’americano Jamal Olasewere, che ha riportato la lesione totale del tendine rotuleo del ginocchio sinistro.Play titolare degli amaranto è il bolognese Claudio Tommasini, visto anche in serie A a Caserta, che sta disputando un’ottima stagione con 10,9punti e 3,6assist di media a match. Al suo fianco, partono in quintetto lo statunitense Zaid Hearst (che non è solo il miglior marcatore dei laziali con 18punti di media, ma è anche il giocatore con più falli subiti nel girone Ovest, con 6,4falli subiti di media) ed il prospetto, classe 1997, Andrea La Torre (arrivato a Rieti a febbraio, dopo aver iniziato il campionato ad Udine e subito positivo con 6,2punti di media). Sotto le plance, la Npc, vista l’assenza di Olasewere, dovrebbe schierare l’ala Giovanni Carenza ed il veterano Angelo Gigli, che si fa sentire nel pitturato con 9punti ed 8,2 rimbalzi di media. Coach Rossi dispone di una panchina sicuramente di buon livello. Il play di riserva è il bergamasco Nicola Savoldelli, che si sta rendendo utile con 3,7punti di media. Le rotazioni degli esterni sono garantite dall’espertissimo italo-argentino Juan Marcos Casini (che è il terzo miglior tiratore da tre del girone Ovest con un notevole 45percento dall’arco ed è stato protagonista di una grande prestazione contro Siena, chiusa con 18punti) e dal giovane Alberto Conti (cresciuto nel vivaio della Virtus Bologna). Cambia i lunghi il centro, ex Mens sana e Recanati, Leonardo Marini.Non si segnalano problemi fisici nelle fila della Pasta Cellino, con coach Paolini che avrà quindi a disposizione il roster al completo. «La gara di domani vale tantissimo ai fini della salvezza. Sono convinto – dichiara coach Riccardo Paolini - che la mia squadra abbia raccolto meno di quello che ha seminato impegnandosi quotidianamente in palestra. Per cui nelle ultime tre partite dobbiamo ottenere ciò che ci manca. Rieti è una compagine molto ben organizzata e credo che coach Rossi abbia compiuto un ottimo lavoro nell’arco della stagione. La Npc ha un nucleo di giocatori esperti, come Tommasini, Gigli, Hearst, Carenza o Casini, coadiuvati da dei giovani interessanti che forniscono un contributo importante. E’ ovvio che l’assenza di Olasewere potrebbe un po’ pesare visto che parliamo di un elemento di una fisicità quasi unica», conclude il tecnico cagliaritano.